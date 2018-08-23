Штурмовики Су-25СМ отработали посадку на трассу под Хабаровском

В рамках специальных учений МТО на одной из автомобильных дорог Хабаровского края развернут полевой аэродром.

Экипажи штурмовиков Су-25СМ и транспортного самолета Ан-26 отработали взлет и посадку на автомобильной трассе в Хабаровском крае под прикрытием вертолетов армейской авиации, сообщил корреспондент «Звезды» с места проведения учений.

В качестве взлетно-посадочной полосы был использовал участок дороги длинной более 2,5 километров.

На трассе военными был развернут полевой аэродром для обеспечения действий армейской авиации, на котором были подготовлены склады боеприпасов, горючего и смазочных материалов, а также вся аэродромная инфраструктура.

Посадка на трассу отрабатывается военными на случай того, если взлетная полоса аэродрома будет повреждена.

Подобные тренировки происходят у российских летчиков регулярно. Так, в январе текущего года учения проходили в ЮВО, где самолеты Су-34, Су-27 и Су-30СМ имитировали посадку на автодорогу.