Ещё
Пять военных самолетов приземлились на автотрассе в Хабаровском крае
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Отдых в Крыму сравнили с пребыванием в аду
Отдых в Крыму сравнили с пребыванием в аду

Пять военных самолетов приземлились на автотрассе в Хабаровском крае 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В рамках учений, которые проводятся в Восточном военном округе под руководством замминистра обороны РФ Дмитрия Булгакова с 20 по 25 августа, на автомобильную трассу в Хабаровском крае выполнили посадку четыре штурмовика и транспортный самолет.
Для выполнения задачи на дороге развернули полевой аэродром. Движение автомобилей было временно приостановлено. А участок магистрали длинной более 2,5 километра превратился во взлетно-посадочную полосу.
"С целью практической отработки на полевой аэродром осуществлены посадка и взлет четырех самолетов Су-25СМ с интервалом пять минут, транспортного самолета Ан-26 под прикрытием вертолетов армейской авиации", — сообщили ТАСС в департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Отлично выполнивший свою работу летный состав получил награду от начальника штаба МТО Вооруженных сил РФ Алексея Кузьменкова и начальника штаба ВВО Александра Чайко.
"Данный элемент посадки на автодорогу очень сложен и в современной истории России еще не выполнялся. Это говорит о профессионализме летчиков. Все военные, которые задействованы в учениях, имеют серьезную практику, полученную во время боевых действий в Сирии", — отметил Алексей Кузьменков.
Была отработана также противовоздушная оборона полевого аэродрома. Зенитно-пушечный комплекс «Панцирь-С» отразил нападение самолета условного противника.
Российская Газета: последние новости
Фрегат "Сметливый" завершил выполнение задач в Средиземноморье Российские средства связи установили в Белом доме Минобороны заключило контракты на общую сумму более 130 млрд рублей
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Где Петросян взял миллиард165
Порошенко извинился перед украинцами за обещание 2014 года348
Малахов отменил шоу с Наташей Королевой3
Кого из российских звезд убил СПИД111
Поднятый по тревоге МиГ-31 помешал взлету самолета «Аэрофлота»12
Видео
00:36
Порошенко извинился перед украинцами за обещание 2014 года
Украина В мире
00:44
Вор прорыл ход в продуктовый магазин
Криминал Происшествия
01:23
Американец придумал «мокрое» распечатывание еды
Интернет Общество
01:25
Собянин рассказал о своем понимании демократии
Новости Москвы Политика
02:56
Минобороны рассекретило документы о Курской битве
Армия Войска
12:14
Горбачев угрожал расчленить Украину, используя Крым
Политика В мире
00:41
«Кремль должен что-то сделать в наших интересах»
Политика Статьи
01:06
Выходка британских туристов в Риме оскорбила всю Италию
Происшествия
01:00
Малахов отменил шоу с Наташей Королевой
Шоу-бизнес Другое
00:31
Племянница Скрипаля предположила, что он мертв
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение