Пять военных самолетов приземлились на автотрассе в Хабаровском крае

В рамках учений, которые проводятся в Восточном военном округе под руководством замминистра обороны РФ Дмитрия Булгакова с 20 по 25 августа, на автомобильную трассу в Хабаровском крае выполнили посадку четыре штурмовика и транспортный самолет. Для выполнения задачи на дороге развернули полевой аэродром. Движение автомобилей было временно приостановлено. А участок магистрали длинной более 2,5 километра превратился во взлетно-посадочную полосу. "С целью практической отработки на полевой аэродром осуществлены посадка и взлет четырех самолетов Су-25СМ с интервалом пять минут, транспортного самолета Ан-26 под прикрытием вертолетов армейской авиации", — сообщили ТАСС в департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ Отлично выполнивший свою работу летный состав получил награду от начальника штаба МТО Вооруженных сил РФ Алексея Кузьменкова и начальника штаба ВВО Александра Чайко "Данный элемент посадки на автодорогу очень сложен и в современной истории России еще не выполнялся. Это говорит о профессионализме летчиков. Все военные, которые задействованы в учениях, имеют серьезную практику, полученную во время боевых действий в Сирии ", — отметил Алексей Кузьменков. Была отработана также противовоздушная оборона полевого аэродрома. Зенитно-пушечный комплекс «Панцирь-С» отразил нападение самолета условного противника.