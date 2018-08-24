В Приамурье военные отразили атаку «вражеских» дронов

Амурской области служащие Восточного военного округа в ходе учений отразили нападения боевых дронов условного противника. А также справились с атакой групп незаконных вооруженных формирований.

Последние нападали на колоны техники во время переправы через реку Зея, железнодорожный транспорт и тыловые объекты.

В пресс-службе ВВО РИА Новости рассказали, что переправочные средства впервые охранялись патрульными катерами военной полиции. Для этого было задействовано около 500 человек.

Все угрозы были замечены и отражены вовремя.