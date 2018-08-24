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В Приамурье военные отразили атаку «вражеских» дронов
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В Приамурье военные отразили атаку «вражеских» дронов 

Российская Газета 1 час назад
В Амурской области служащие Восточного военного округа в ходе учений отразили нападения боевых дронов условного противника. А также справились с атакой групп незаконных вооруженных формирований.
Последние нападали на колоны техники во время переправы через реку Зея, железнодорожный транспорт и тыловые объекты.
В пресс-службе ВВО РИА Новости рассказали, что переправочные средства впервые охранялись патрульными катерами военной полиции. Для этого было задействовано около 500 человек.
Все угрозы были замечены и отражены вовремя.
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