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Атаку дронов отразили в ходе проверки боеготовности в Приамурье
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Атаку дронов отразили в ходе проверки боеготовности в Приамурье 

ТАСС 1 час назад
БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 августа. /ТАСС/. Учения по комплексной безопасности в рамках проверки боеготовности, в ходе которых был отражен налет разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов, прошли в Амурской области, сообщает в четверг пресс-служба Восточного военного округа.
"На аэродроме Украинка в Амурской области состоялось учение по организации комплексной безопасности в рамках внезапной проверки боевой готовности. На практике отработаны вопросы отражения налета разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов и диверсионных групп", — говорится в сообщении.
Для отражения атаки были задействованы специалисты радиоэлектронной борьбы, расчеты зенитно-ракетного комплекса «Оса» и переносных ЗРК «Игла». В качестве беспилотников использовались квадрокоптеры промышленного производства с муляжами гранат. Также было отработано предотвращение более десяти различных диверсий условных террористов.
Авиабаза Украинка находится в Серышевском районе в 26 км севернее Белогорска. На вооружении — стратегические бомбардировщики Ту-95МС.
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