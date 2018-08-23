В США опубликовали видео сброса ядерной бомбы с истребителя F-15

Для демонстрации способностей авиации и средств доставки бомбы B61 были сброшены двумя истребителями из двух положений над пустыней в Неваде

Американская организация Sandia National Labs опубликовала видео, на котором эффектно запечатлен сброс бомб B61 с истребителя F-15. Этот боеприпас разработан под ядерный заряд.

Для демонстрации способностей авиации и средств доставки бомбы были сброшены двумя истребителями из двух положений. В первом случае B61 падала с большой высоты, во втором — с незначительной для истребителя высоты в 250 метров. В обоих случаях для стабилизации полета бомбы использовался парашют.

Сброшенные на этих испытаниях B61 не были снабжены ядерными зарядами, однако в остальном весь алгоритм действий пилотов и наземных сотрудников полностью соответствовал использованию тактического ядерного оружия. Сами испытания произошли в пустыне Невады в июле прошлого года.