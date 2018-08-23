В США опубликовали видео сброса ядерной бомбы с истребителя F-15 

Для демонстрации способностей авиации и средств доставки бомбы B61 были сброшены двумя истребителями из двух положений над пустыней в Неваде.
Американская организация Sandia National Labs опубликовала видео, на котором эффектно запечатлен сброс бомб B61 с истребителя F-15. Этот боеприпас разработан под ядерный заряд.
Для демонстрации способностей авиации и средств доставки бомбы были сброшены двумя истребителями из двух положений. В первом случае B61 падала с большой высоты, во втором — с незначительной для истребителя высоты в 250 метров. В обоих случаях для стабилизации полета бомбы использовался парашют.
Сброшенные на этих испытаниях B61 не были снабжены ядерными зарядами, однако в остальном весь алгоритм действий пилотов и наземных сотрудников полностью соответствовал использованию тактического ядерного оружия. Сами испытания произошли в пустыне Невады в июле прошлого года.
В данный момент авиационная бомба B61 является основным ядерным оружием стратегических ядерных сил США. Впервые она была разработана в 1961 году и на данный момент выдержала двенадцать модификаций. Всего в США произведено более трех тысяч таких бомб.