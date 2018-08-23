«Боги войны» залповым огнем «Ураганов» уничтожили «противника»: видео

Артиллеристы показали свои боевые возможности в Оренбургской области в ходе внезапной проверки войск ЦВО.

Артиллеристы, которых в народе еще называют «боги войны», показали свои возможности на Тоцком полигоне в Оренбургской области. Кадры боевых стрельб из реактивных систем залпового огня «Ураган», от которых захватывает дух, опубликовала пресс-служба Центрального военного округа.

Владимира Путина. Залповые стрельбы с использованием крупнокалиберных снарядов проводились в рамках внезапной проверки войск (сил) Центрального военного округа, которая на этой неделе была объявлена по распоряжению Верховного Главнокомандующего ВС России

По легенде учения, артиллерии нужно было за короткий промежуток времени нанести массированные удары по объектам условного противника на расстоянии около 16 км. В маневрах приняли участие около 600 артиллеристов, было задействовано свыше 50 единиц техники. Поставленная задача была успешно выполнена.

Ранее подразделения были подняты по тревоге в местах постоянной дислокации и совершили марш в районы сосредоточения. Проверка в проходит в рамках подготовки к осенним учениям «Восток-2018».