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Глава Генштаба ВС РФ проводит инспекцию Восточного военного округа
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Глава Генштаба ВС РФ проводит инспекцию Восточного военного округа 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов находится с инспекционной поездкой в Восточном военном округе. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны.
"По прибытии во Владивосток начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заслушал доклад командующего Тихоокеанским флотом адмирала Сергея Авакянца о действиях сил в море и на полигонах в рамках внезапной проверки войск Восточного военного округа, — отметили в военном ведомстве. Герасимову были показаны эпизоды специального учения с подразделениями материально-технического обеспечения, которые проводятся в ходе подготовки к масштабным маневрам «Восток-2018».
В частности главе Генштаба продемонстрировали действия подразделений военной полиции по пресечению диверсионно-террористического акта против объектов портовой инфраструктуры.
Герасимов наблюдал также за действиями моряков в акватории Амурского залива по размагничиванию кораблей (процесс уменьшения намагниченности корпуса судна для снижения вероятности его подрыва на минах — прим. ТАСС), тушению пожара на танкере, корабельной погрузке ракетного оружия. Также он осмотрел корабль измерительного комплекса «Маршал Крылов» (в частности, ведет запись телеметрии ракетных пусков — прим. ТАСС).
Учения «Восток-2018» пройдут в августе-сентябре. В них примут участие Восточный и Центральный военные округа, Северный флот, ВДВ, Дальняя и Военно-транспортная авиация. Также будут задействованы органы управления и подразделения Народно-освободительной армии Китая и Вооруженные силы Монголии. Маневры станут беспрецедентным по масштабам, сообщил ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу.
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