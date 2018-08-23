На форуме «Армия-2018» обсудили актуальные вопросы государственного управления Российской Федерации

Военный институт (управления национальной обороной) Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации в рамках научно-деловой программы Международного военно-технического форума «Армия-2018» организовал и провел круглый стол «Актуальные вопросы государственного управления Российской Федерации».

В ходе обсуждения прозвучали доклады и выступления представителей органов военного управления, федеральных органов исполнительной власти, высших учебных заведений, научно-исследовательских институтов и центров, а также предприятий промышленности.

Основными вопросами, вынесенными на обсуждение участников круглого стола, являлись: общие проблемы государственного управления обороной Российской Федерации , нормативно-правовое обеспечение государственного управления, межведомственное взаимодействие в государственном управлении Российской Федерации и пути его совершенствования, подготовка кадров.

По итогам работы круглого стола сформулированы выводы из анализа основных вопросов государственного управления, а также выработаны рекомендации по повышению эффективности межведомственного взаимодействия при решении задач в сфере обороны государства.