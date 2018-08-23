Ещё
На форуме «Армия-2018» обсудили актуальные вопросы государственного управления Российской Федерации
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На форуме «Армия-2018» обсудили актуальные вопросы государственного управления Российской Федерации 

ТК «Звезда» 33 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Круглый стол был организован и проведен Военным институтом (управления национальной обороной) Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации
Военный институт (управления национальной обороной) Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации в рамках научно-деловой программы Международного военно-технического форума «Армия-2018» организовал и провел круглый стол «Актуальные вопросы государственного управления Российской Федерации».
В ходе обсуждения прозвучали доклады и выступления представителей органов военного управления, федеральных органов исполнительной власти, высших учебных заведений, научно-исследовательских институтов и центров, а также предприятий промышленности.
Основными вопросами, вынесенными на обсуждение участников круглого стола, являлись: общие проблемы государственного управления обороной Российской Федерации, нормативно-правовое обеспечение государственного управления, межведомственное взаимодействие в государственном управлении Российской Федерации и пути его совершенствования, подготовка кадров.
По итогам работы круглого стола сформулированы выводы из анализа основных вопросов государственного управления, а также выработаны рекомендации по повышению эффективности межведомственного взаимодействия при решении задач в сфере обороны государства.
ТК «Звезда»: последние новости
Танкисты ЮВО и ВС Армении уничтожили боевую технику условного противника На Северном флоте проведено специальное учение МТО Президент ОАК рассказал о ходе разработки ПАК ДА
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Сергея Скрипаля уже нет в живых»88
Кого из российских звезд убил СПИД97
Еще одна страна заявила о «советской оккупации»267
Молодая семья найдена повешенной в Сочи53
Новый состав жюри «Голоса» вызвал недоумение66
Видео
00:41
«Кремль должен что-то сделать в наших интересах»
Политика Статьи
06:07
Германия отказалась слушать Путина
Ближний Восток В мире
02:37
«Убийственная правда»: вся Украина едет в Крым
Украина В мире
00:41
Голая блондинка привела к отставке
Общество Происшествия
01:57
Житель Тамбова устроил драку на танцполе в клубе
Криминал Происшествия
00:34
Что выращивают на своих дачах звёзды шоу-бизнеса
Шоу-бизнес Общество
05:26
Сброс новейшей ядерной бомбы сняли на видео
Армия Оружие
10:39
Минобороны подвело итог операции в Сирии
Армия Оружие
02:05
Порошенко шокировали украинские политики из-за Путина
В мире Украина
10:05
Грузия подала новый иск против России
Кавказ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение