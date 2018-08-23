Абсолютное большинство посетителей форума «Армия-2018» считают, что Вооруженные Силы Российской Федерации способны защитить страну

Кроме того, 71% участников соцопроса считает военную службу престижной, а каждый третий посетитель (37%) отметил, что армия является предметом гордости.

Научно-исследовательский центр (социологический) Вооруженных Сил Российской Федерации продолжает опрос участников и посетителей Международного военно-технического форума «Армия-2018».

По мнению гостей мероприятия, самыми информативными и интересными площадками парка «Патриот» являются Конгрессно-выставочный центр, музейные комплексы, городки разведчика и связиста.

Среди экспозиций, представленных Минобороны России , наибольшей популярностью пользуются стенды Главного управления кадров, пункта отбора на военную службу по контракту, Военного университета, научных рот высших учебных заведений.

Также социологи попросили посетителей форума выразить свое отношение к современной российской армии и оценить ее престиж. Абсолютное большинство опрошенных (92%) считают, что Вооруженные Силы Российской Федерации способны защитить страну в случае реальной военной угрозы, а 71% считает военную службу престижной. Каждый третий посетитель (37%) отметил, что армия является предметом гордости наряду с историей российского государства (50%), культурой и традициями народов России (27%).