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Абсолютное большинство посетителей форума «Армия-2018» считают, что Вооруженные Силы Российской Федерации способны защитить страну
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Абсолютное большинство посетителей форума «Армия-2018» считают, что Вооруженные Силы Российской Федерации способны защитить страну 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Кроме того, 71% участников соцопроса считает военную службу престижной, а каждый третий посетитель (37%) отметил, что армия является предметом гордости.
Научно-исследовательский центр (социологический) Вооруженных Сил Российской Федерации продолжает опрос участников и посетителей Международного военно-технического форума «Армия-2018».
По мнению гостей мероприятия, самыми информативными и интересными площадками парка «Патриот» являются Конгрессно-выставочный центр, музейные комплексы, городки разведчика и связиста.
Среди экспозиций, представленных Минобороны России, наибольшей популярностью пользуются стенды Главного управления кадров, пункта отбора на военную службу по контракту, Военного университета, научных рот высших учебных заведений.
Также социологи попросили посетителей форума выразить свое отношение к современной российской армии и оценить ее престиж. Абсолютное большинство опрошенных (92%) считают, что Вооруженные Силы Российской Федерации способны защитить страну в случае реальной военной угрозы, а 71% считает военную службу престижной. Каждый третий посетитель (37%) отметил, что армия является предметом гордости наряду с историей российского государства (50%), культурой и традициями народов России (27%).
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