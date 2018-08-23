Украина утвердила соглашение о военно-техническом сотрудничестве с Катаром

Катар. Документ был подписан в марте 2018 года в ходе визита украинского президента Петра Порошенко

По данным агентства Интерфакс-Украина, соглашение предусматривает разработку, производство, модернизацию и закупку вооружения и военной техники, в том числе систем ПВО, радиотехнического оборудования, боевых кораблей, ракет. Кроме того, оно допускает передачу технологий для совместного производства военного оборудования и предоставление технической помощи в этом процессе. —0—