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Украина утвердила соглашение о военно-техническом сотрудничестве с Катаром
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Украина утвердила соглашение о военно-техническом сотрудничестве с Катаром 

ИА Синьхуа 47 минут назад
Киев, 22 августа /Синьхуа/ — Сегодня кабинет министров Украины утвердил межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве с Катаром, сообщили местные СМИ.
Документ был подписан в марте 2018 года в ходе визита украинского президента Петра Порошенко в Катар.
По данным агентства Интерфакс-Украина, соглашение предусматривает разработку, производство, модернизацию и закупку вооружения и военной техники, в том числе систем ПВО, радиотехнического оборудования, боевых кораблей, ракет. Кроме того, оно допускает передачу технологий для совместного производства военного оборудования и предоставление технической помощи в этом процессе. —0—
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