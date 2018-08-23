Ракетоносцы Ту-95МС в Амурской области отработали дозаправку в воздухе на малой высоте в рамках проверки боевой готовности

Экипажи ракетоносцев выполняли сближение с самолётом-заправщиком Ил-78 на расстояние около 30 метров и совершали контакт с конусом-датчиком для перелива топлива.

На аэродроме Украинка в Амурской области экипажи стратегических бомбардировщиков Ту-95МС соединения дальней авиации Воздушно-космических сил отработали сложнейший элемент — дозаправку в воздухе на малой высоте.

Полеты проходили над территорией Приамурья. Экипажи ракетоносцев выполняли сближение с самолётом-заправщиком Ил-78 на расстояние около 30 метров и совершали контакт с конусом-датчиком для перелива топлива. Дозаправка проводилась на высоте от 500 метров до 1 километров. Высокая облачность усложняла задачу дозаправки.