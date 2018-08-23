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ВДВ будут представлены на форуме «Армия-2018» динамической, статистической и выставочной зонами
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ВДВ будут представлены на форуме «Армия-2018» динамической, статистической и выставочной зонами 

ТК «Звезда» 46 минут назад
Фото: Минобороны РФ / mil.ru
Для статического показа на открытых площадках форума от ВДВ выставлены 17 образцов современной военной и специальной техники, активно поступающих в войска.
Воздушно-десантные войска (ВДВ) будут представлены на Международном военно-техническом форуме «Армия-2018» тремя выставочными зонами — динамической, статистической и выставочной.
Для статического показа на открытых площадках форума от ВДВ выставлены 17 образцов современной военной и специальной техники, активно поступающих в войска. На выставке представлены десантируемые образцы военной техники как воздушным способом (боевая машина десанта БМД-4М, бронетранспортер БТР-МДМ, самоходное артиллерийское орудие «Нона», передвижной пункт разведки и управления огнём артиллерии «Реостат», самоходная противотанковая пушка «Спрут-СД»), так и посадочным (бронетранспортер БТР-82АМ, бронемашина «Рысь», автомобиль Урал-4320КДЗ, мотовездеход АМ-1, Снегоход А-1).
IV Международный военно-технический форум «Армия-2018» и «Неделя национальной безопасности» проходят с 21 по 26 августа в Конгрессно-выставочном центре «Патриот».
В работе форума принимают участие более 1,5 тыс. российских предприятий и организаций, в том числе крупнейшие разработчики и производители вооружения и военной техники, которые покажут более 20 тыс. образцов продукции.
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