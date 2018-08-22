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Войсковая ПВО России в ближайшее время вооружится «Соснами»
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Войсковая ПВО России в ближайшее время вооружится «Соснами» 

BFM.RU 1 час назад
Новейший зенитный ракетный комплекс «Сосна» в ближайшее время поступит на вооружение в российскую армию. На международном военно-техническом форуме «Армия-2018» его продемонстрировали впервые. Комплекс смонтировали на базе шасси гусеничного бронетранспортера МТ-ЛБ, сообщает сайт «Российской газеты».
«Сосна» — российский зенитный ракетный комплекс ближнего радиуса действия для защиты войсковых подразделений от нападений с воздуха в любых видах боя, в том числе во время марша, разработанный в АО «КБ точного машиностроения им. А. Э. Нудельмана» как результат глубокой модернизации ЗРК «Стрела-10М3». Способен эффективно действовать в составе батареи под управлением различных типов старых, современных и перспективных батарейных командных пунктов, наиболее предпочтительный из которых — ППРУ «Сборка-М1-2» (9С80М1-2).
ЗРК «Сосна» вооружен зенитными управляемыми ракетами 9М340 «Сосна-Р» с лазерной лучевой системой наведения. Он может вести боевую работу в любое время суток и в самых сложных климатических условиях, его отличает скрытность подготовки к стрельбе и высокая живучесть. Кроме того, ЗРК «Сосна» практически не чувствителен к радиолокационным и оптическим средствам подавления. Может стрелять и в движении.
У комплекса на вооружении 12 управляемых ракет с лазерной лучевой системой наведения.
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