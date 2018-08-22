ВДВ продемонстрируют действия десанта в тылу условного противника в ходе динамического показа форума «Армия-2018»

Также перед зрителями и гостями форма выступит команда из 15 спортсменов-парашютистов 309-го центра специальной парашютной подготовки ВДВ из Рязани , которые выполнят элементы групповой акробатики.

В демонстрационной программе Международного военно-технического форума «Армия-2018» на полигоне Алабино Воздушно-десантные войска (ВДВ) будут представлять военнослужащие разведывательных подразделений Тульского соединения ВДВ.

Впервые в рамках динамического показа десантники продемонстрируют высадку разведывательных групп из двух вертолетов Ми-8 на парашютных системах специального назначения «Арбалет-2» и по штурмовому (с зависанием вертолёта над землей на высоте 2-3 метра). Кроме личного состава, из вертолёта Ми-26 посадочным способом в район проведения розыгрыша будет десантирована бронемашина «Рысь» с экипажем и вооружением внутри.

В ходе практического розыгрыша военнослужащие продемонстрируют действия диверсионно-разведывательных групп в тылу условного противника, проведут разведку боем сразу на двух направлениях с применением новейших образцов вооружения и специальной экипировки, стоящих на вооружении разведподразделений ВДВ.

Все выступления десантников будут проходить на фоне динамического показа огневых и ходовых возможностей военной техники (боевой машины десанта БМД-4М, самоходной противотанковой пушки «Спрут-СД») под управлением штатных экипажей, прибывших для участия в показе из Рязани и Тулы.

В завершение с показательной программой перед зрителями и гостями форма выступит команда из 15 спортсменов-парашютистов 309-го центра специальной парашютной подготовки ВДВ из Рязани, которые продемонстрируют элементы групповой акробатики и завершат свое выступление приземлением с флагами России , Вооруженных Сил и отдельных видов и родов войск.

Напомним, что выставочная композиция ВДВ на форуме «Армия-2018» будет представлена тремя зонами: динамическим показом, статистической и выставочной зоной предприятий оборонно-промышленного комплекса, выпускающих продукцию для ВДВ.