В РФ создадут гиперзвуковой «летательный аппарат» большой дальности «Анчар-РВ»

Детали и сроки создания «Анчара» не разглашаются. Пока известно лишь, что проект уже продвинулся от теоретической стадии до опытно-конструкторских работ.

Кроме того, неизвестно, что это будет — самолёт или ракета. Хотя МИТ занимается в основном разработкой новейших ракет, в том числе морской «Булавы».

Напомним, в настоящее время в нашей стране уже созданы гиперзвуковые ракетные системы «Авангард» и «Кинжал».

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в России ведутся разработки нового противолодочного оружия.

Справка «СП»

«Авангард» — гиперзвуковой ракетный комплекс с принципиально новым оснащением — планирующим крылатым боевым блоком, полёт которого проходит на высоте несколько десятков километров в плотных слоях атмосферы. Максимальная скорость «Авангарда» превышает скорость звука более чем в 20 раз. Комплекс способен маневрировать и обходить зоны действия ПВО.

«Кинжал» — гиперзвуковой ракетный комплекс, поступивший в распоряжение ВКС в декабре 2017 года. Способен развивать скорость равную 10 скоростей звука. Гарантированно преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на дальность до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды.

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