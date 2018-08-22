В РФ создадут гиперзвуковой «летательный аппарат» большой дальности «Анчар-РВ» 

Соответствующий контракт на его создание на полях форума «Армия-2018» подписали Минобороны РФ и Московский институт теплотехники (МИТ), передаёт РИА Новости.
Детали и сроки создания «Анчара» не разглашаются. Пока известно лишь, что проект уже продвинулся от теоретической стадии до опытно-конструкторских работ.
Кроме того, неизвестно, что это будет — самолёт или ракета. Хотя МИТ занимается в основном разработкой новейших ракет, в том числе морской «Булавы».
Напомним, в настоящее время в нашей стране уже созданы гиперзвуковые ракетные системы «Авангард» и «Кинжал».
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в России ведутся разработки нового противолодочного оружия.
Справка «СП»
«Авангард» — гиперзвуковой ракетный комплекс с принципиально новым оснащением — планирующим крылатым боевым блоком, полёт которого проходит на высоте несколько десятков километров в плотных слоях атмосферы. Максимальная скорость «Авангарда» превышает скорость звука более чем в 20 раз. Комплекс способен маневрировать и обходить зоны действия ПВО.
«Кинжал» — гиперзвуковой ракетный комплекс, поступивший в распоряжение ВКС в декабре 2017 года. Способен развивать скорость равную 10 скоростей звука. Гарантированно преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на дальность до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды.
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