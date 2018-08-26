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Минобороны РФ: тысячи боевиков собраны в Идлибе для наступления на Алеппо и Хаму
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Минобороны РФ: тысячи боевиков собраны в Идлибе для наступления на Алеппо и Хаму 

BFM.RU 21 час назад
Фото: 360tv.ru
Несколько тысяч боевиков с тяжелым вооружением и бронетехникой сконцентрированы в сирийской провинции Идлиб для наступления на Хаму и Алеппо, находящиеся под контролем правительственных сил. Об этом сообщил журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков, передает ТАСС.
Он напомнил, что сейчас более 70% территории сирийской провинции Идлиб подконтрольны террористическим группировкам, крупнейшей из которых является «Хайат Тахрир аш-Шам» (ранее «Джебхат ан-Нусра», запрещена в России).
«На прошедшей неделе лидер данной террористической организации Абу Мухаммад Аль-Джулани призвал все банды в Идлибе к «джихаду» против светского сирийского государства. Число задержанных экстремистами и содержащихся в тюрьмах сторонников политического диалога превысило 500 человек. Несколько тысяч боевиков с тяжелым вооружением и бронетехникой сконцентрированы для наступления на Хаму и Алеппо», — сказал Цыганков.
При этом отметил он, бывшие члены незаконных вооруженных формирований на юго-западе Сирии за минувшие сутки сдали 386 единиц стрелкового оружия и 600 кг боеприпасов.
Ранее в субботу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил журналистам, что в провинции Идлиб готовится инсценировка применения химического оружия, которая послужит поводом для новых ракетных ударов США и других стран Запада по Сирии. По словам генерала, боевики группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» завезли в провинцию Идлиб восемь емкостей с хлором, а сама провокация готовится «при активном участии британских спецслужб».
Конашенков уточнил, что в Персидский залив несколько дней назад прибыл эсминец ВМС США с 56 крылатыми ракетами на борту, а на авиабазу в Катаре был переброшен бомбардировщик B-1B ВВС США, вооруженный 24 крылатыми ракетами.
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