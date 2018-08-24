Названа главная цель учений ШОС на Урале

Командующий войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Александр Лапин заявил, что главной целью совместных учений стран-участниц Шанхайской организации является борьба с международным терроризмом.
«Чебаркульский полигон принимает крупнейшие международные учения ШОС «Мирная миссия», цель которых — борьба с международным терроризмом. Терроризм, сепаратизм, экстремизм — к сожалению, болевые точки многих государств и союзов», — цитирует РИА Новости Лапина.
20 августа в России началась масштабная проверка боеготовности в преддверии учений «Восток-2018».
Под Оренбургом и в Башкирии по учебной тревоге были подняты более пяти тысяч военных.