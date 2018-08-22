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Летчики стран ШОС сбросят более 100 бомб в ходе учений на Урале
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Летчики стран ШОС сбросят более 100 бомб в ходе учений на Урале 

Мир24 26 минут назад
Летчики четырех стран-членов ШОС — России, Казахстана, Китая и Индии — сбросят более 100 авиабомб в ходе антитеррористичесих учений «Мирная миссия — 2018» на Урале. Экипажам воздушных судов предстоит совершить порядка 60 вылетов, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
Соответствующие задачи перед пилотами и членами экипажей поставили на аэродроме Шагол в Челябинской области. Общий вес бомб, которые будут сброшены на полигон, составит около 30 тысяч тонн. Помимо этого авиационная группировка выпустит по условным целям 1000 неуправляемых и 20 управляемых ракет.
Помимо этого экипажи военных вертолетов Ми-8 будут осуществлять высадку тактического десанта, а также доставлять средства и проводить эвакуацию «раненых» солдат. Команды вертолетов Ми-24 нанесут ракетные удары по бронетехнике условного противника, а фронтовые бомбардировщики Су-24 сбросят бомбы по пунктам управления и лагерям «террористов». Штурмовым самолетам Су-25 предстоит уничтожить колонну техники.
Совместные антитеррористические учения вооруженных сил стран-членов ШОС «Мирная миссия — 2018» проходят с 22 по 29 августа на полигоне «Чебаркуль». В них принимают участие сухопутные и авиационные подразделения Казахстана, Таджикистана, Киргизии, России, Китая, Индии и Пакистана. В общей сложности в учениях будут задействованы более 3000 военнослужащих и порядка 500 единиц военной техники.
От России в маневрах примут участие 37 самолетов и вертолетов, а также более 1300 солдат и порядка 330 единиц военной техники.
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