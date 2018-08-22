В ходе специальных учений МТО проведена комплексная тренировка по возведению автомобильного и железнодорожного мостов 

Военными специалистами на реке Зея в кратчайшие сроки был возведен комбинированный мостовой переход и железнодорожный мост с последующим пропуском воинского эшелона, пассажирского состава и колонн техники.
В рамках специальных учений, проходящих в Восточном военном округе (ВВО), на реке Зея у города Свободный (Амурская обл. ) проведена комплексная тренировка по возведению автомобильного и железнодорожного мостов, организована паромная переправа, а также по дну реки проложен топливопровод, протяженностью около километра. Ход учения проверили начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов, заместители Министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков и генерал-полковник Андрей Картаполов.
Для организации переправы на противоположный берег реки Зея личного состава воинских частей и подразделений ВВО организовано паромное сообщение с привлечением штатных технических средств инженерных и дорожных войск округа, а также средств водного транспорта предприятий Амурского речного бассейна.
В кратчайшие сроки военными специалистами возведен комбинированный мостовой переход из комплектов автодорожных мостов длиной 920 метров и железнодорожный мост длиной более 1100 метров с последующим пропуском воинского эшелона, пассажирского состава, колонн бронетанковой и автомобильной техники.
Отработка практических мероприятий была осложнена действиями диверсионно-разведывательных групп условного противника, которые с испльзованием быстроходных катеров совершали нападения на переправляющиеся через реку войска. Для противодействия диверсантам применялись подразделения армейской авиации и военной полиции.
Кроме того, отработан порядок действий в нештатных ситуациях: тушение возгорания на пароме, в том числе с привлечением пожарного катера МЧС, а также ликвидация последствий прорыва топливопровода.
Специальные учения МТО проходят в ВВО в период с 20 по 25 августа. В них принимают участие около 36 тыс. военнослужащих, задействовано до 3,4 тыс. единиц вооружения и военной техники.