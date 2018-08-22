В ходе специальных учений МТО проведена комплексная тренировка по возведению автомобильного и железнодорожного мостов

Военными специалистами на реке Зея в кратчайшие сроки был возведен комбинированный мостовой переход и железнодорожный мост с последующим пропуском воинского эшелона, пассажирского состава и колонн техники.

Для организации переправы на противоположный берег реки Зея личного состава воинских частей и подразделений ВВО организовано паромное сообщение с привлечением штатных технических средств инженерных и дорожных войск округа, а также средств водного транспорта предприятий Амурского речного бассейна.

В кратчайшие сроки военными специалистами возведен комбинированный мостовой переход из комплектов автодорожных мостов длиной 920 метров и железнодорожный мост длиной более 1100 метров с последующим пропуском воинского эшелона, пассажирского состава, колонн бронетанковой и автомобильной техники.

Отработка практических мероприятий была осложнена действиями диверсионно-разведывательных групп условного противника, которые с испльзованием быстроходных катеров совершали нападения на переправляющиеся через реку войска. Для противодействия диверсантам применялись подразделения армейской авиации и военной полиции.

Кроме того, отработан порядок действий в нештатных ситуациях: тушение возгорания на пароме, в том числе с привлечением пожарного катера МЧС , а также ликвидация последствий прорыва топливопровода.

Специальные учения МТО проходят в ВВО в период с 20 по 25 августа. В них принимают участие около 36 тыс. военнослужащих, задействовано до 3,4 тыс. единиц вооружения и военной техники.