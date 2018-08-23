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Построенные в Калининграде фрегаты продадут Индии
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Построенные в Калининграде фрегаты продадут Индии 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Два фрегата, которые строили в Калининграде для Военно-морского флота России, планируется передать Индии. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
Предполагается, что контракт с иностранными партнёрами заключат осенью. При этом два судна будут построены в России, ещё два в Индии, с привлечением российских специалистов. Сейчас на вооружении России три корабля такого типа. Скорость их достигает 30 узлов, в море они могут оставаться до месяца. Все три фрегата находятся в составе Черноморского флота.
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