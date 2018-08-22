Испанские истребители возобновили полеты над странами Балтии после ошибочного запуска ракеты

Испанские истребители Eurofighter возобновили полеты в рамках миссии НАТО по патрулированию балтийского воздушного пространства после ошибочного запуска испанским летчиком ракеты в небе Эстонии , передает ТАСС

По информации испанского агентства Europa Press, проведен осмотр всех самолетов. Вслед за этим были возобновлены учебные полеты, а в понедельник истребители вновь полностью подключились к регулярным полетам в рамках миссии НАТО.

Напомним, 7 августа Силы обороны Эстонии сообщили, что истребитель ВВС Испании Eurofighter по ошибке

выпустил

во время полета боевую ракету класса «воздух — воздух» AMRAAM, у которой был активирован режим самоуничтожения. Этот режим должен был ликвидировать ракету еще в воздухе, однако она все же упала на землю.

Позднее командующий ВВС Эстонии полковник Рийво Валге, активные поиски ракеты прекращены, найти ее так и не удалось. Фрагменты ракеты также до сих пор не обнаружены.

Расследование инцидента

ведут

эстонские ВВС, департамент авиасообщения, ВВС Испании, а также эксперты НАТО.