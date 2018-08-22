Северный флот покажет противодиверсионное вооружение и спасательное снаряжение на МФТИ «АРМИЯ-2018»

Выставки специального морского вооружения и средств борьбы с подводными диверсантами будут развёрнуты на надводных кораблях и противодиводиверсионном катере «Валерий Федянин».

В пятницу в главной базе Северного флота — Североморске — под руководством командующего флотом адмирала Николая Евменова состоится торжественное открытие Военно-технического форума «АРМИЯ-2018».

Для гражданского населения на территории военного городка соединения надводных кораблей с 15 до 18 часов будет открыта выставка вооружения, военной и специальной техники. Спланированы экскурсии на большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко», эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков», малый ракетный корабль «Айсберг», малый противолодочный корабль «Юнга», базовый тральщик «Ельня» и противодиверсионный катер «Валерий Федянин». Также в показах будут задействовованы суда вспомогательного флота и водолазные катера.

На выставочных площадках в гарнизонах Северомроск и Сафоново состоится показ исторической и современной военной техники. Особое место выделено специалистам управления поисковых и аварийно-спасательных работ, которые в течение пяти лет регулярно проводят тактико-специальные учения на затонувших в Баренцевом море транспортах. Водолазами Северного флота было поднято более 20 крупных исторических артефактов, в том числе несколько танков периода Второй Мировой войны, поставлявшихся в СССР по программе Ленд-лиза.

Выставки специального морского вооружения и средств борьбы с подводными диверсантами будут развёрнуты на надводных кораблях и противодиводиверсионном катере «Валерий Федянин».

Все выставочные комплексы будут открыты для посещения гражданским населением в субботу и воскресенье с 10 до 18 часов.

В ходе проведения выставок сотрудники пунктов отбора кандидатов для прохождения военной службы по контракту на корабли и в береговые части Северного флота проведут консультатции и тестирование всех желающих поступить на военную службу.