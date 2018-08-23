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Военнослужащие Балтийского флота в ходе учения в Калининградской области отработали эвакуацию и ремонт техники в полевых условиях
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Военнослужащие Балтийского флота в ходе учения в Калининградской области отработали эвакуацию и ремонт техники в полевых условиях 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Восстановление боеспособности военной техники, поврежденной в учебном бою, было организовано с применением полевых передвижных авторемонтных мастерских.
Личный состав ремонтно-восстановительного батальона Балтийского флота (БФ) в ходе тактико-специального учения на одном из полигонов в Калининградской области вернул в строй более 20 единиц условно поврежденной военной техники.
Военнослужащие действовали в условиях, максимально приближенных к боевым. Во время эвакуации колесной и гусеничной боевой техники руководители учения применяли светошумовые спецсредства и дымовые завесы. Эвакуация с поля боя осуществлялась с помощью большегрузных тягачей и бронированных ремонтно-эвакуационных машин.
Восстановление боеспособности военной техники, поврежденной в учебном бою, было организовано с применением полевых передвижных авторемонтных мастерских.
При выполнении ремонтных работ специалисты автомастерских выполнили нормативы по развертыванию мастерских и различным видам технического обслуживания военной и специальной техники в полевых условиях.
Всего к тактико-специальному учению привлекались более 200 военнослужащих, было задействовано свыше 20 единиц военной и специальной техники, в том числе несколько полевых передвижных авторемонтных мастерских на базе автомобиля «Урал».
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