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На Балтийском флоте проведено специальное учение дорожно-комендантского батальона
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На Балтийском флоте проведено специальное учение дорожно-комендантского батальона 

ТК «Звезда» 57 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Во время маневров под Калининградом было задействовано около 300 военнослужащих и до 100 единиц боевой и специальной техники.
Военнослужащие дорожно-комендантского батальона Балтийского флота провели специальное учение по восстановлению прерванного условным противником движения военной и автомобильной техники по автодорожному мосту на одном из полигонов в Калининградской области. Военнослужащие действовали в рамках тактико-специального учения материально-технического обеспечения сил и войск Балтийского флота.
По замыслу учения разведывательно-диверсионная группа условного противника повредила автодорожный мост через водную преграду, прервав движение техники по военной автодороге, закрепилась на противоположном берегу, ведя прицельный огонь и не давая восстановить переправу.
Мотострелковый взвод, приданный автодорожникам, на боевых машинах пехоты переправился с помощью понтонов и катеров на другой берег и пресек действия диверсионной группы.
В короткие сроки военнослужащие понтонных взводов осуществили сброс звеньев понтона в воду, где они были собраны в наплавной мост, по которому переправлялась боевая и автомобильная техника через водную преграду, ширина которой составила более 100 метров. Это позволило отремонтировать поврежденный автомобильный мост и восстановить движение по военной автодороге.
Всего во время маневров под Калининградом было задействовано около 300 военнослужащих и до 100 единиц боевой и специальной техники.
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