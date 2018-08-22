На Балтийском флоте проведено специальное учение дорожно-комендантского батальона

Во время маневров под Калининградом было задействовано около 300 военнослужащих и до 100 единиц боевой и специальной техники.

Военнослужащие дорожно-комендантского батальона Балтийского флота провели специальное учение по восстановлению прерванного условным противником движения военной и автомобильной техники по автодорожному мосту на одном из полигонов в Калининградской области . Военнослужащие действовали в рамках тактико-специального учения материально-технического обеспечения сил и войск Балтийского флота.

По замыслу учения разведывательно-диверсионная группа условного противника повредила автодорожный мост через водную преграду, прервав движение техники по военной автодороге, закрепилась на противоположном берегу, ведя прицельный огонь и не давая восстановить переправу.

Мотострелковый взвод, приданный автодорожникам, на боевых машинах пехоты переправился с помощью понтонов и катеров на другой берег и пресек действия диверсионной группы.

В короткие сроки военнослужащие понтонных взводов осуществили сброс звеньев понтона в воду, где они были собраны в наплавной мост, по которому переправлялась боевая и автомобильная техника через водную преграду, ширина которой составила более 100 метров. Это позволило отремонтировать поврежденный автомобильный мост и восстановить движение по военной автодороге.

Всего во время маневров под Калининградом было задействовано около 300 военнослужащих и до 100 единиц боевой и специальной техники.