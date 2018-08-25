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Артисты из Уфы показали спектакль «А зори, здесь тихие» для военнослужащих Калининградского гарнизона
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Артисты из Уфы показали спектакль «А зори, здесь тихие» для военнослужащих Калининградского гарнизона 

ТК «Звезда» 29 минут назад
Фото: Минобороны РФ / mil.ru
Отделом по работе с личным составом Балтийского флота при поддержке «Сбербанка России» был организован спектакль, на котором побывали представители командования Балтийским флотом, военнослужащие и члены их семей.
Артисты театра-студии из Уфы дали спектакль для военнослужащих и членов их семей по мотивам повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие».
Отделом по работе с личным составом Балтийского флота при поддержке «Сбербанка России» был организован спектакль, на котором побывали представители командования Балтийским флотом, военнослужащие и члены их семей.
На сцене Калининградского Дома офицеров Балтийского флота артисты из Башкирии показали свою версию героической и грустной истории о пяти отважных девушках и их командире. Действие происходит во время Великой Отечественной войны, где в тылу подразделение девушек-зенитчиц вступает в неравную схватку с немецкой диверсионной группой. В живых остается их командир, который в конце берет в плен матерых диверсантов.
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