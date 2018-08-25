Артисты из Уфы показали спектакль «А зори, здесь тихие» для военнослужащих Калининградского гарнизона

Отделом по работе с личным составом Балтийского флота при поддержке « Сбербанка России » был организован спектакль, на котором побывали представители командования Балтийским флотом, военнослужащие и члены их семей.

Артисты театра-студии из Уфы дали спектакль для военнослужащих и членов их семей по мотивам повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие».

Отделом по работе с личным составом Балтийского флота при поддержке «Сбербанка России» был организован спектакль, на котором побывали представители командования Балтийским флотом, военнослужащие и члены их семей.