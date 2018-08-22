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Под Ростовом пройдет показ боевой техники
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Под Ростовом пройдет показ боевой техники 

Деловое сообщество 1 час назад
Участие в показе примут более 300 единиц вооружения и техники. Все они будут представлены в тактических эпизодах.
Динамеческий показ техники будет проходить все дни форума. Зрители смогут увидеть артиллерийские батареи во время ведения огня, действия танков в наступлении и обороне, воздушные сражения истребителей и штурмовка наземных укреплений штурмовиками и бомбардировщиками. Современная боевая техника будет представлена в динамике и в статических экспозициях.
25 августа на полигоне развернется реконструкция операции «Магистраль», которая стала одним из поворотных моментов Афганской войны.
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