Под Ростовом пройдет показ боевой техники

Участие в показе примут более 300 единиц вооружения и техники. Все они будут представлены в тактических эпизодах.

Динамеческий показ техники будет проходить все дни форума. Зрители смогут увидеть артиллерийские батареи во время ведения огня, действия танков в наступлении и обороне, воздушные сражения истребителей и штурмовка наземных укреплений штурмовиками и бомбардировщиками. Современная боевая техника будет представлена в динамике и в статических экспозициях.

25 августа на полигоне развернется реконструкция операции «Магистраль», которая стала одним из поворотных моментов Афганской войны.