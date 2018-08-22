Экипажи вертолетов Ми-8АМТШ и Ми-24 прикрыли движение войск, поднятых по тревоге в Западной Сибири

Летчики выполнили поиск организованных засад и позиций артиллерии условного противника на маршрутах движения колонн боевой техники к местам погрузки на железнодорожный транспорт.

Экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» и Ми-24 «Крокодил» в рамках внезапной проверки соединений и воинских частей Центрального военного округа (ЦВО) прикрыли с воздуха движение войск, поднятых по тревоге в Западной Сибири.

В мероприятии задействованы экипажи базы армейской авиации ЦВО из-под Новосибирска . Летчики выполнили поиск организованных засад и позиций артиллерии условного противника на маршрутах движения колонн боевой техники к местам погрузки на железнодорожный транспорт.