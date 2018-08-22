Ещё
Экипажи вертолетов Ми-8АМТШ и Ми-24 прикрыли движение войск, поднятых по тревоге в Западной Сибири
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экипажи вертолетов Ми-8АМТШ и Ми-24 прикрыли движение войск, поднятых по тревоге в Западной Сибири 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Летчики выполнили поиск организованных засад и позиций артиллерии условного противника на маршрутах движения колонн боевой техники к местам погрузки на железнодорожный транспорт.
Экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» и Ми-24 «Крокодил» в рамках внезапной проверки соединений и воинских частей Центрального военного округа (ЦВО) прикрыли с воздуха движение войск, поднятых по тревоге в Западной Сибири.
В мероприятии задействованы экипажи базы армейской авиации ЦВО из-под Новосибирска. Летчики выполнили поиск организованных засад и позиций артиллерии условного противника на маршрутах движения колонн боевой техники к местам погрузки на железнодорожный транспорт.
Ранее эскадрилья транспортно-боевых вертолетов Ми-8 авиабазы ЦВО из Свердловской области была поднята по тревоге в рамках внезапной комплексной проверки боеготовности войск округа.
ТК «Звезда»: последние новости
Сторожевой корабль Черноморского флота «Сметливый» возвращается в Севастополь из Средиземного моря Минобороны подписало контракт на закупку бронемашин «Тайфун» Танкисты ЮВО и ВС Армении уничтожили боевую технику условного противника
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Молодая семья найдена повешенной в Сочи
Кого из российских звезд убил СПИД83
Как Путин уничтожит США и другие события дня38
Крымский мост предложили уничтожить441
Мать сестер Хачатурян выступила с резким заявлением
Видео
00:41
«Кремль должен что-то сделать в наших интересах»
Политика Статьи
06:07
Германия отказалась слушать Путина
Ближний Восток В мире
02:37
«Убийственная правда»: вся Украина едет в Крым
Украина В мире
00:41
Голая блондинка привела к отставке
Общество Происшествия
01:57
Житель Тамбова устроил драку на танцполе в клубе
Криминал Происшествия
00:34
Что выращивают на своих дачах звёзды шоу-бизнеса
Шоу-бизнес Общество
05:26
Сброс новейшей ядерной бомбы сняли на видео
Армия Оружие
10:39
Минобороны подвело итог операции в Сирии
Армия Оружие
02:05
Порошенко шокировали украинские политики из-за Путина
В мире Украина
10:05
Грузия подала новый иск против России
Кавказ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение