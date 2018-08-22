Акция «Военная служба по контракту в ВС РФ — Твой выбор!» прошла в Минусинске

Для всех желающих жителей города и области военнослужащие пункта отбора провели консультации по вопросам поступления и прохождения военной службы по контракту в воинских частях Центрального военного округа.

Информационно-агитационная акция «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации — Твой выбор» прошла на территории Минусинска в рамках празднования Дня города.

На центральной улице города, специалисты пункта отбора на военную службу по контракту развернули мобильный пункт отбора. Для всех желающих жителей города и области военнослужащие пункта отбора провели консультации по вопросам поступления и прохождения военной службы по контракту в воинских частях Центрального военного округа.

Более 10 молодых людей изъявили желание проходить военную службу по контракту в войсковых частях Центрального военного округа. С кандидатами были проведены беседы, а также предварительный отбор в виде тестирования военно-профессиональной направленности.