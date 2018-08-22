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Следующий «Прогресс» к МКС отправит ракета для пилотируемых запусков
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Следующий «Прогресс» к МКС отправит ракета для пилотируемых запусков 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Следующий грузовик «Прогресс МС» отправится к Международной космической станции с помощью ракеты-носителя «Союз-ФГ», которая ранее служила для доставки космонавтов на орбиту. Об этом сообщил в среду Роскосмос.
"Специалисты предприятий Роскосмоса на космодроме Байконур провели работы по сборке «пакета» (блоков первой и второй ступени) ракеты-носителя «Союз-ФГ», которая осенью доставит на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-10», — говорится в сообщении в аккаунте госкорпорации в Twitter.
"Союз-ФГ" стартовал 64 раза, при этом лишь трижды доставляя на орбиту грузовые «Прогрессы» в первых испытательных пусках.
Последний на данный момент запуск «Прогресса» к МКС состоялся 10 июля с помощью ракеты «Союз-2.1а». Корабль впервые добрался до станции по сверхкороткой схеме — полет занял менее четырех часов.
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