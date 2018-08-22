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Российские ракетоносцы провели учения в Приамурье
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Российские ракетоносцы провели учения в Приамурье 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
На аэродроме Украинка в Амурской области экипажи стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-22М3 ВКС России отработали взлет на встречных курсах.
«По сигналу учебной тревоги экипажи попеременно взлетали с минимальными временными интервалами на встречном направлении. Данный прием требовал от экипажей высоких навыков в технике пилотирования, так как воздушные потоки на встречных курсах значительно отличаются от нормальных условий, рекомендованных для взлета воздушного судна», — сообщает Минобороны в Facebook.
Ранее посадку самолетов ВКС России на оживленную трассу в ходе учений в Хабаровском крае сняли на видео.
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