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На Северном флоте замаскировали объекты на площади в 20 квадратных километров
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На Северном флоте замаскировали объекты на площади в 20 квадратных километров 

ТАСС 1 час назад
Фото: Северпост
СЕВЕРОМОРСК, 22 августа. /ТАСС/. Подразделения радиационной, химической и биологической защиты Северного флота в ходе учений отработали технику защиты с помощью аэрозольной маскировки. Общая площадь замаскированных объектов составила более 20 квадратных километров, сообщила в среду пресс-служба Северного флота.
"В главной базе Северного флота, Североморске, состоялось плановое учение по аэрозольной маскировке при условном отражении массированного авиационного удара. Были применены стационарные и подвижные системы дымопуска, которые покрыли плотной аэрозольной завесой причальный фронт соединений надводных кораблей и территорию штаба Северного флота. Общая площадь замаскированных объектов составила более 20 квадратных километров", — отмечается в сообщении.
Представители Северного флота также уточнили, что качество аэрозольной маскировки оценили экипажи бомбардировщиков Су-24 смешанного авиаполка объединения ВВС и ПВО Северного флота, которые имитировали нанесение ракетно-бомбового удара по главной базе.
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