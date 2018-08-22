На Северном флоте замаскировали объекты на площади в 20 квадратных километров

СЕВЕРОМОРСК , 22 августа. / ТАСС /. Подразделения радиационной, химической и биологической защиты Северного флота в ходе учений отработали технику защиты с помощью аэрозольной маскировки. Общая площадь замаскированных объектов составила более 20 квадратных километров, сообщила в среду пресс-служба Северного флота.

"В главной базе Северного флота, Североморске, состоялось плановое учение по аэрозольной маскировке при условном отражении массированного авиационного удара. Были применены стационарные и подвижные системы дымопуска, которые покрыли плотной аэрозольной завесой причальный фронт соединений надводных кораблей и территорию штаба Северного флота. Общая площадь замаскированных объектов составила более 20 квадратных километров", — отмечается в сообщении.

Представители Северного флота также уточнили, что качество аэрозольной маскировки оценили экипажи бомбардировщиков Су-24 смешанного авиаполка объединения ВВС и ПВО Северного флота, которые имитировали нанесение ракетно-бомбового удара по главной базе.