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В ВВС Мьянмы провели «тест-драйв» Су-30СМ
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Командующий ВВС Мьянмы провел «тест-драйв» истребителя Су-30СМ 

ТАСС 20 минут назад
Фото: Михаил Соколов
Командующий ВВС Мьянмы генерал Маунг Маунг Чжо пилотировал многофункциональный истребитель Су-30СМ во время своего недавнего визита в Москву. Об этом в среду сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
По его словам, командующий опробовал самолет 17 августа на аэродроме Кубинка. Как рассказал собеседник агентства, командующий выступил в роли второго пилота.
"Чжо пилотировал самолет по очереди с первым пилотом, в ходе полета они выполнили несколько фигур высшего пилотажа, в частности "колокол", выход из-под атаки и другие. Первый пилот, российский летчик, очень высоко оценил мастерство командующего и восхитился его практически мгновенной адаптацией к машине", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, "генерал управлял уверенно и плавно".
"Сам командующий не скрывал своего восторга от полета на машине, которую он много раз видел в небе. Лично пилотировать истребитель он решился, так как Мьянма планирует купить шесть подобных самолетов", — сообщил источник.
Визит Чжо в Россию прошел 12-18 августа. В частности, 17 августа командующий встретился в заместителем министра обороны РФ генерал-полковником Александром Фоминым для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества.
В январе Фомин рассказал, что в ходе визита в Мьянму министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу 20-21 января была достигнута договоренность о том, что Россия поставит республике шесть истребителей Су-30. В этой связи он выразил мнение, что этот самолет "станет основным боевым истребителем ВВС Мьянмы для защиты территориальной целостности страны и отражения террористических угроз". По словам замминистра, российские вооружения очень хорошо зарекомендовали себя на службе в Вооруженных силах Мьянмы.
Су-30СМ — последняя модификация российского многоцелевого тяжелого истребителя Су-30 поколения 4+, обладает сверхманевренностью, оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Самолет способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса "воздух — воздух" и "воздух — поверхность".
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