Командующий ВВС Мьянмы провел «тест-драйв» истребителя Су-30СМ

ТАСС , 22 августа Командующий ВВС Мьянмы генерал Маунг Маунг Чжо пилотировал многофункциональный истребитель Су-30СМ во время своего недавнего визита в Москву . Об этом в среду сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

По его словам, командующий опробовал самолет 17 августа на аэродроме Кубинка . Как рассказал собеседник агентства, командующий выступил в роли второго пилота. «Чжо пилотировал самолет по очереди с первым пилотом, в ходе полета они выполнили несколько фигур высшего пилотажа, в частности „колокол“, выход из-под атаки и другие. Первый пилот, российский летчик, очень высоко оценил мастерство командующего и восхитился его практически мгновенной адаптацией к машине», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, «генерал управлял уверенно и плавно». «Сам командующий не скрывал своего восторга от полета на машине, которую он много раз видел в небе. Лично пилотировать истребитель он решился, так как Мьянма планирует купить шесть подобных самолетов», — сообщил источник.

Визит Чжо в Россию прошел 12-18 августа. В частности, 17 августа командующий встретился в заместителем министра обороны РФ генерал-полковником Александром Фоминым для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества.

В январе Фомин рассказал, что в ходе визита в Мьянму министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу 20-21 января была достигнута договоренность о том, что Россия поставит республике шесть истребителей Су-30. В этой связи он выразил мнение, что этот самолет «станет основным боевым истребителем ВВС Мьянмы для защиты территориальной целостности страны и отражения террористических угроз». По словам замминистра, российские вооружения очень хорошо зарекомендовали себя на службе в Вооруженных силах Мьянмы.

Су-30СМ — последняя модификация российского многоцелевого тяжелого истребителя Су-30 поколения 4+, обладает сверхманевренностью, оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Самолет способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса «воздух — воздух» и «воздух — поверхность».