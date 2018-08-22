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Минобороны подписало контракт на закупку бронемашин «Тайфун»
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Минобороны подписало контракт на закупку бронемашин «Тайфун» 

ТК «Звезда» 14 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
«Тайфуны» прошли через испытания в реальных боевых условиях в Сирии — это универсальные многоцелевые броневики.
Минобороны на форуме «Армия-2018» заключило контракт на закупку почти 60 бронеавтомобилей «Тайфун». Компания «Ремдизель», которая занимается их разработкой, главной задачей считает сохранение жизни экипажа. Машина способна выдержать мощный взрыв, при этом люди внутри не пострадают.
Особое место в линейке занимает медицинская модификация: ведь оперативная эвакуация раненого, залог его спасения.
«Тайфуны» прошли через испытания в реальных боевых условиях в Сирии — это универсальные многоцелевые броневики.
«Используя эту машину, как базовое шасси, можно делать различные версии. Порядка 20 модификаций можно сделать на базе этой машины: как минометы, так и ПТУРы, ПЗРК, системы связи, командные машины, медицинские машины. В принципе, мы можем, используя эту машину, удовлетворить практически все требования потенциального заказчика», — отметил главный конструктор АО «Ремдизель» Игорь Зарахович.
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