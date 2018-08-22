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Танкисты ЮВО уничтожили боевую технику противника
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Танкисты ЮВО и ВС Армении уничтожили боевую технику условного противника 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Минобороны РФ
Танковые экипажи двух стран поражали и уничтожали мишени из орудий танков Т-72Б и крупнокалиберных зенитных пулеметов.
Военнослужащие танковых подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) и вооруженных сил Республики Армения в рамках проводимых танковых состязаний уничтожили бронетехнику условного противника на полигоне Алагяз.
В ходе состязаний по условиям упражнений боевых стрельб танкисты двух стран из орудий танков Т-72Б и крупнокалиберных зенитных пулеметов поражали и уничтожали мишени, имитирующие движущийся танк, противотанковый гранатометный расчет и безоткатное артиллерийское орудие условного противника с места и в движении на дальности 300-2000 метров.
Механики-водители состязались в вождении танков по пересеченной местности на дистанции 7 км с преодолением естественных горно-скалистых препятствий, а также таких препятствий, как эскарп (бетонное сооружение высотой до 1 метра), противотанковый ров глубиной 2 метра, «змейку», косогор и колейный мост, а также проход в минно-взрывном заграждении протяженностью 60 метров.
Совместные состязания между военнослужащими ЮВО и ВС Армении проводятся с целью двустороннего взаимодействия.
В состязаниях танковых экипажей двух стран принимали участие около 100 военнослужащих и задействовано более 50 единиц вооружения и военной специальной техники.
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