Танкисты ЮВО и ВС Армении уничтожили боевую технику условного противника

Танковые экипажи двух стран поражали и уничтожали мишени из орудий танков Т-72Б и крупнокалиберных зенитных пулеметов.

Военнослужащие танковых подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) и вооруженных сил Республики Армения в рамках проводимых танковых состязаний уничтожили бронетехнику условного противника на полигоне Алагяз.

В ходе состязаний по условиям упражнений боевых стрельб танкисты двух стран из орудий танков Т-72Б и крупнокалиберных зенитных пулеметов поражали и уничтожали мишени, имитирующие движущийся танк, противотанковый гранатометный расчет и безоткатное артиллерийское орудие условного противника с места и в движении на дальности 300-2000 метров.

Механики-водители состязались в вождении танков по пересеченной местности на дистанции 7 км с преодолением естественных горно-скалистых препятствий, а также таких препятствий, как эскарп (бетонное сооружение высотой до 1 метра), противотанковый ров глубиной 2 метра, «змейку», косогор и колейный мост, а также проход в минно-взрывном заграждении протяженностью 60 метров.

Совместные состязания между военнослужащими ЮВО и ВС Армении проводятся с целью двустороннего взаимодействия.

В состязаниях танковых экипажей двух стран принимали участие около 100 военнослужащих и задействовано более 50 единиц вооружения и военной специальной техники.