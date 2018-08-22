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В Приморье в рамках внезапной проверки стартовало тактическое учение с десантированием и боевой стрельбой
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В Приморье в рамках внезапной проверки стартовало тактическое учение с десантированием и боевой стрельбой 

ТК «Звезда» 35 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе мероприятия военнослужащие отработают учебно-боевые задачи по построению обороны и ведению противодиверсионных действий в приграничном районе.
В Приморском крае в рамках внезапной проверки стартовало тактическое учение с десантированием и боевой стрельбой. В мероприятии принимают участие около 1,5 десантников, задействовано до 200 единиц военной и специальной техники отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ из Приморского края.
В ходе учения военнослужащие отработают учебно-боевые задачи по построению обороны и ведению противодиверсионных действий в приграничном районе. Практические действия будут проходить одновременно на двух полигонах в Приморье, расположенных на расстоянии более 200 км друг от друга.
В настоящий время отрабатываются мероприятия по подготовке личного состава бригады к десантированию и боевым действиям в условиях применения противником диверсионно-разведывательных групп. Первая батальонная тактическая группа завершает швартовку и погрузку военной техники и личного состава в самолеты Ил-76 на аэродроме Кневичи (Владивосток). Вторая — приступила к подготовке оборонительного рубежа на полигоне Барановский под Уссурийском.
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