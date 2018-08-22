В Приморье в рамках внезапной проверки стартовало тактическое учение с десантированием и боевой стрельбой

В ходе мероприятия военнослужащие отработают учебно-боевые задачи по построению обороны и ведению противодиверсионных действий в приграничном районе.

Приморском крае в рамках внезапной проверки стартовало тактическое учение с десантированием и боевой стрельбой. В мероприятии принимают участие около 1,5 десантников, задействовано до 200 единиц военной и специальной техники отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ из Приморского края.

В ходе учения военнослужащие отработают учебно-боевые задачи по построению обороны и ведению противодиверсионных действий в приграничном районе. Практические действия будут проходить одновременно на двух полигонах в Приморье, расположенных на расстоянии более 200 км друг от друга.