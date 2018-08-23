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Десантники в Приморье приступили к учениям в рамках внезапной проверки
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Десантники в Приморье приступили к учениям в рамках внезапной проверки 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: РИА Новости
ПОЛИГОН БАМБУРОВО (Приморье), 23 авг — РИА Новости. Приморское соединение ВДВ отработало десантирование личного состава и техники на береговой полигон Тихоокеанского флота (ТОФ) в рамках внезапной проверки боеготовности, сообщает отдел информационного обеспечения Восточного военного округа по ТОФ в четверг.
Сообщается, что учение проводится в условиях применения условным противником многочисленных диверсионно-разведывательных групп.
"Сегодня в районе морского десантного полигона «Бамбурово» Тихоокеанского флота (площадка приземления «Славянка») проведено десантирование личного состава десантно-штурмового подразделения бригады", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе учения десантники займут рубежи обороны на участке морского побережья и проведут боевую стрельбу из штатного вооружения. «Высадка воздушного десанта осуществлялась с семи военно-транспортных самолетов Ил-76. В ней было задействовано порядка 130 военнослужащих и шесть боевых машин десанта БМД-2», — уточняется в сообщении.
Добавляется, что в ходе учения десантники займут рубежи обороны на участке морского побережья и проведут боевую стрельбу из штатного вооружения.
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