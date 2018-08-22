На Балтийском флоте отмечают День государственного флага Российской Федерации 

На кораблях и в береговых частях Балтийского флота состоялись построения на торжественный подъем Военно-морского и Государственного флагов.
Сегодня, в День Государственного флага Российской Федерации, на кораблях и в береговых частях Балтийского флота состоялись построения на торжественный подъем Военно-морского и Государственного флагов. Накануне праздника в рамках общественно-государственной подготовки с матросами, рядовыми, сержантами и старшинами были проведены занятия по истории появления Государственных символов Российской Федерации.
В Калининграде, в рамках городских мероприятий празднования Дня государственного флага, с 14.00 начнет работу мобильный пункт отбора граждан для прохождения военной службы по контракту, который будет развернут областном центре. Инструкторы пункта расскажут всем желающим о службе в армии, требованиях и условиях прохождения профессионально-психологического отбора, а также о социальных гарантиях со стороны государства и проведут предварительный отбор кандидатов. Планируется, что все потенциальные контрактники, призванные через пункты отбора, будут служить в соединениях и частях, дислоцированных в Калининградской области.