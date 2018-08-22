На Балтийском флоте отмечают День государственного флага Российской Федерации

На кораблях и в береговых частях Балтийского флота состоялись построения на торжественный подъем Военно-морского и Государственного флагов.

Сегодня, в День Государственного флага Российской Федерации , на кораблях и в береговых частях Балтийского флота состоялись построения на торжественный подъем Военно-морского и Государственного флагов. Накануне праздника в рамках общественно-государственной подготовки с матросами, рядовыми, сержантами и старшинами были проведены занятия по истории появления Государственных символов Российской Федерации.