Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал приезд глав военных ведомств 18 стран на открытие форума «Армия — 2018» в Московской области.
По его словам, это свидетельствует о росте популярности российского оружия в мире.
«Интересно, что на «Армию — 2018» приехали не только наши традиционные партнёры, но и представители государств, объявивших России санкции. Есть среди делегатов и прибывшие из стран НАТО — их вполне можно понять», — заявил Литовкин.
Как отметил эксперт, Россия занимает второе место по экспорту продукции военного назначения в мире.
«В 2017 году Россия продала продукцию военно-промышленного комплекса на сумму свыше $15 млрд Больший экспорт показали только США — там этот показатель на уровне $23 млрд», — напомнил он.
Литовкин считает, что популярность российского форума «Армия» будет только расти.
Ранее сообщалось, что на «Армии-2018» показали экзоскелетную конструкцию для экипировки «солдата будущего».