Эксперт прокомментировал приезд глав военных ведомств 18 стран на открытие «Армии — 2018»

По его словам, это свидетельствует о росте популярности российского оружия в мире.

«Интересно, что на «Армию — 2018» приехали не только наши традиционные партнёры, но и представители государств, объявивших России санкции. Есть среди делегатов и прибывшие из стран НАТО — их вполне можно понять», — заявил Литовкин.

Как отметил эксперт, Россия занимает второе место по экспорту продукции военного назначения в мире.

«В 2017 году Россия продала продукцию военно-промышленного комплекса на сумму свыше $15 млрд Больший экспорт показали только США — там этот показатель на уровне $23 млрд», — напомнил он.

Литовкин считает, что популярность российского форума «Армия» будет только расти.

Ранее сообщалось, что на «Армии-2018» показали экзоскелетную конструкцию для экипировки «солдата будущего».