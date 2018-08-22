Представители глав субъектов РФ из СКФО и ЮФО примут участие в открытии форума ЮВО «АРМИЯ-2018»

В списке гостей также представители силовых структур и ведомств, учащиеся высших и средних общеобразовательных учреждений, воспитанники Новочеркасского Суворовского училища и кадетских корпусов.

Представители глав субъектов Российской Федерации из Северо-Кавказского и Южного федеральных округов примут участие в торжественной церемонии открытия военно-технического форума (ВТФ) Южного военного округа (ЮВО) «АРМИЯ-2018», которая состоится на общевойсковом полигоне Кадамовский в Новочеркасском районе Ростовской области

Кабардино-Балкарии, Адыгеи, На сегодняшний день свое участие в форуме подтвердили в правительстве Калмыкии Краснодарского края и Ростовской области. В списке гостей также представители силовых структур и ведомств региона, учащиеся высших и средних общеобразовательных учреждений, воспитанники Новочеркасского Суворовского училища и кадетских корпусов. Форум свободно могут посетить граждане всех регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также гости Ростовской области из разных уголков страны.

Одним из самых зрелищных этапов ВТФ ЮВО «АРМИЯ-2018» станет проведение во все дни динамического показа боевых возможностей вооружения и военной техники. В ходе второго дня ВТФ подразделения ЮВО примут участие в реконструкции одного из эпизодов Афганской войны — операция «Магистраль».

На площадках статического показа и в динамике современного боя на тактическом поле будут представлены более 300 образцов современного вооружения и военной техники, в том числе новейшие истребители Су-30СМ и бомбардировщики Су-34, вертолеты Ми-28Н «Ночной охотник», Ка-52 «Аллигатор», Ми-8АМТШ «Терминатор», танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3, бронеавтомобили «Тайфун», «Тигр» и «Рысь», комплексы ПВО последнего поколения С-400 «Триумф», «Бук-М№», «Панцирь-С», а также различные артиллерийские и реактивные системы.