Ещё
В Минобороны рассказали о строительстве объектов военной инфраструктуры
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Минобороны рассказали о строительстве объектов военной инфраструктуры 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
КУБИНКА (Московская область), 23 авг — РИА Новости. Около 117 миллиардов рублей будет направлено на строительство объектов военной инфраструктуры в 2019 году, сообщил в четверг заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов на круглом столе, посвященном развитию военно-строительного комплекса Минобороны РФ, на форуме «Армия-2018».
"В этом году около 117 миллиардов рублей на строительство направлено, в следующем году такая же сумма", — сказал Иванов.
По его словам, в этом году военным строителям предстоит ввести в эксплуатацию почти 3,5 тысячи зданий и сооружений. Он рассказал, что сегодняшний военно-строительный комплекс — это почти 45 тысяч человек.
"За прошедший год мы провели реорганизацию военно-строительного комплекса. Было создано восемь специализированных предприятий по военным округам и три специализированных по направлению дорожное и аэродромное строительство, по строительству специализированных объектов и по строительству причального фронта и гидротехнических сооружений, — напомнил замминистра. — Также у нас в составе сохранились два базовых проектных института, которые специализируются на разработке уникальных проектных решений и имеют уникальную документную и архивную базы, созданные еще в Советском Союзе".
Последние новости
У каждого будет не менее трех российских рабов. Прибалтийская мечта Трамп будет счастлив, если Путин и Си похоронят доллар Все, что нужно знать про новый закон о наследстве
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева потеряли464
Королева со скандалом сорвала шоу Малахова47
Волочкову срочно госпитализировали112
«Чего бы нам не скинуть одну бомбочку на Киев?»569
Смерть перечеркнула планы Степаненко6
Видео
00:36
Порошенко извинился перед украинцами за обещание 2014 года
Украина В мире
00:44
Вор прорыл ход в продуктовый магазин
Криминал Происшествия
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
01:23
Американец придумал «мокрое» распечатывание еды
Интернет Общество
01:25
Собянин рассказал о своем понимании демократии
Новости Москвы Политика
02:41
Корчевникова убили откровения звезды «Иронии судьбы»
Шоу-бизнес
01:00
Волочкову срочно госпитализировали
Шоу-бизнес
00:35
«Чего бы нам не скинуть одну бомбочку на Киев?»
Общество Конфликты
00:37
Дрейфовавшую в Черном море на лодке пару спас Христос
Происшествия
04:39
«Армия-2018»: 5 самых устрашающих новинок форума
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение