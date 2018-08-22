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Военная техника и вооружение ВС РФ переданы иностранным военнослужащим для участия в учении ШОС
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Военная техника и вооружение ВС РФ переданы иностранным военнослужащим для участия в учении ШОС 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
На время маневров военнослужащим Республик Кыргызстан, Таджикистан, Пакистан, а также Индии переданы танки Т-72, бронетранспортеры БТР-80, БМП-2.
Российская военная техника и вооружение переданы военнослужащим стран-участниц международного учения Шанхайской Организации Сотрудничества «Мирная миссия-2018», которое пройдет в Челябинской области.
На время маневров военнослужащим Республик Кыргызстан, Таджикистан, Пакистан, а также Индии переданы танки Т-72, бронетранспортеры БТР-80, БМП-2, а также автомобильная техника повышенной проходимости «Урал». Были произведены пробные пуски двигателей боевых машин, проверены средства связи и другая установленная на технике аппаратура. Также военнослужащим Таджикистана и Кыргызстана передано штатное стрелковое оружие ВС РФ.
Более 3 тыс. военнослужащих и свыше 500 единиц вооружения и военной техники будет задействовано в ходе совместного антитеррористического учения стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) «Мирная миссия — 2018».
Антитеррористическое учение «Мирная миссия» проводится на территории государств-участников ШОС с периодичностью раз в два года. Последние маневры проводились в 2016 году в Киргизии на полигоне Эдельвейс, в районе озера Иссык-Куль.
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