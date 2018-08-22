Военная техника и вооружение ВС РФ переданы иностранным военнослужащим для участия в учении ШОС

На время маневров военнослужащим Республик Кыргызстан, Таджикистан, Пакистан, а также Индии переданы танки Т-72, бронетранспортеры БТР-80, БМП-2, а также автомобильная техника повышенной проходимости «Урал». Были произведены пробные пуски двигателей боевых машин, проверены средства связи и другая установленная на технике аппаратура. Также военнослужащим Таджикистана и Кыргызстана передано штатное стрелковое оружие ВС РФ

Более 3 тыс. военнослужащих и свыше 500 единиц вооружения и военной техники будет задействовано в ходе совместного антитеррористического учения стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) «Мирная миссия — 2018».

Антитеррористическое учение «Мирная миссия» проводится на территории государств-участников ШОС с периодичностью раз в два года. Последние маневры проводились в 2016 году в Киргизии на полигоне Эдельвейс, в районе озера Иссык-Куль.