На российской военной базе в Таджикистане началось учение с подразделениями ПВО

В ходе мероприятия зенитчикам предстоит изучить средства воздушного нападения условного противника, научиться определять высоту и дальность до них, принять участие в тренировках по занятию огневых позиций и их маскировке.

С подразделениями противовоздушной обороны (ПВО) российской военной базы в Таджикистане началось учение по уничтожению низколетящих целей. Главная задача военнослужащих в ходе мероприятия — обнаружение, захват и уничтожение воздушных целей.

Зенитчикам предстоит изучить средства воздушного нападения условного противника, научиться определять высоту и дальность до них, принять участие в тренировках по занятию огневых позиций и их маскировке, а также совершенствовать навыки действий ПВО в составе прикрываемых подразделений.

В ходе учения военнослужащие применяют 23-миллиметровые спаренные зенитные установки.