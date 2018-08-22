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На российской военной базе в Таджикистане началось учение с подразделениями ПВО
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На российской военной базе в Таджикистане началось учение с подразделениями ПВО 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе мероприятия зенитчикам предстоит изучить средства воздушного нападения условного противника, научиться определять высоту и дальность до них, принять участие в тренировках по занятию огневых позиций и их маскировке.
С подразделениями противовоздушной обороны (ПВО) российской военной базы в Таджикистане началось учение по уничтожению низколетящих целей. Главная задача военнослужащих в ходе мероприятия — обнаружение, захват и уничтожение воздушных целей.
Зенитчикам предстоит изучить средства воздушного нападения условного противника, научиться определять высоту и дальность до них, принять участие в тренировках по занятию огневых позиций и их маскировке, а также совершенствовать навыки действий ПВО в составе прикрываемых подразделений.
В ходе учения военнослужащие применяют 23-миллиметровые спаренные зенитные установки.
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