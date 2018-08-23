МО рассказало о будущем Су-57 в ВС России

Минобороны рассказало о будущем Су-57 в ВС России

«Самолет будет жить, будет развиваться, и дальнейшие поставки в войска будут обязательно», — сказал Криворучко, передает РИА «Новости».

Он напомнил, что Минобороны в скором времени планирует получить еще 15 таких истребителей.

«Самолет получился отличный по всем характеристикам. Он не только не уступает, а превосходит соответствующие аналоги», — отметил замминистра.

По его словам, Су-57 станет серийной машиной, которая будет поставляться в российские войска.

«На них будет вестись подготовка летчиков. Это будут полностью боевые машины в составе боевых подразделений», — подчеркнул Криворучко.

Он также добавил, что Минобороны примет решение о судьбе истребителя МиГ-35 в 2019 году.

«Я думаю, в течение следующего гола уже будет понимание о дальнейшей работе. Машина тоже соответствует всем заложенным требованиям, крайне необходима Вооруженным силам, поэтому эта работа будет продолжена», — сказал замминистра.

Глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь в четверг сообщал, что на базе российского истребителя Су-57 могут разработать целое семейство машин. В среду был заключен контракт на поставку двух предсерийных Су-57 в войска.