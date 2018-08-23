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МО рассказало о будущем Су-57 в ВС России
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Минобороны рассказало о будущем Су-57 в ВС России 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Замминистра обороны России Алексей Криворучко заявил, что истребитель Су-57 будет «жить и развиваться» в российских Вооруженных силах.
«Самолет будет жить, будет развиваться, и дальнейшие поставки в войска будут обязательно», — сказал Криворучко, передает РИА «Новости».
Он напомнил, что Минобороны в скором времени планирует получить еще 15 таких истребителей.
«Самолет получился отличный по всем характеристикам. Он не только не уступает, а превосходит соответствующие аналоги», — отметил замминистра.
По его словам, Су-57 станет серийной машиной, которая будет поставляться в российские войска.
«На них будет вестись подготовка летчиков. Это будут полностью боевые машины в составе боевых подразделений», — подчеркнул Криворучко.
Он также добавил, что Минобороны примет решение о судьбе истребителя МиГ-35 в 2019 году.
«Я думаю, в течение следующего гола уже будет понимание о дальнейшей работе. Машина тоже соответствует всем заложенным требованиям, крайне необходима Вооруженным силам, поэтому эта работа будет продолжена», — сказал замминистра.
Глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь в четверг сообщал, что на базе российского истребителя Су-57 могут разработать целое семейство машин. В среду был заключен контракт на поставку двух предсерийных Су-57 в войска.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о проблемах Су-57 — судя по всему, проект вообще себя не оправдал.
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