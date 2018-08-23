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Минобороны заключило контракты на общую сумму более 130 млрд рублей
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Минобороны заключило контракты на общую сумму более 130 млрд рублей 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Минобороны заключило с двадцатью предприятиями оборонно-промышленного комплекса 32 госконтракта на общую сумму более 130 млрд рублей.
Как сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко, «в результате выполнения вышеуказанных контрактов Вооруженные силы РФ пополнят более 600 единиц техники и будет проведен ремонт свыше 1500 единиц вооружения, военной и специальной техники». Также, по его словам, будет создан необходимый научно-технический задел для создания перспективных образцов вооружения.
Если говорить о перспективе, то военные заказали Московскому институту теплотехники разработку гиперзвукового беспилотника «Анчар-РВ». Стоимость контракта 1,374 млрд рублей.
Если говорить о современном вооружении и боеприпасах, то российская армия получит крупную партию неуправляемых реактивных снарядов на общую сумму более 7,5 миллиарда. Речь и об авиационных и о сухопутных ракетах. В частности, подписан контракт на поставку более 2000 реактивных снарядов для тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Буратино».
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