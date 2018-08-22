Ещё
Чем гиперзвуковое оружие опаснее ядерного
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Как Путин уничтожит США, шок-реакция пассажиров Ту-204 и другие события дня
Как Путин уничтожит США, шок-реакция пассажиров Ту-204 и другие события дня

Чем гиперзвуковое оружие опаснее ядерного 

Русская семерка 1 час назад
Фото: Русская семерка
Во второй половине прошлого века мир от глобальной катастрофы удерживал ядерный паритет двух сверхдержав — СССР и США, который предполагал гарантированное взаимоуничтожение в случае начала боевых действий. В наше время создается принципиально новое оружие, которое является гораздо более опасным и разрушительным, чем ядерное. Речь идет о гиперзвуковых системах.
Со скоростью махов
Что такое гиперзвуковое оружие? Это новейшие системы, способные передвигаться со скоростью, значительно большей, чем скорость звука, — 6 000 километров в час. Это делает подобное оружие неуязвимым для современных систем противоракетной обороны, какими бы продвинутыми в техническом плане они ни были.
Еще одно важное преимущество гиперзвука — он существенно уменьшает время для принятия решения по ответному удару. В условиях, когда все стратегическое командование замыкается на главе государства, возможности для эффективного ответа значительно снижаются.
Противоракеты бесполезны
До недавнего времени в условиях господства ядерного оружия государства защищали свои территории с помощью системы противоракетной обороны, которая включает средства обнаружения, оповещения и непосредственно сами противоракеты. Задача ПРО — успеть уничтожить вражескую боеголовку до того, как она поразит цель.
Проблема в том, что даже самые современные системы противоракетной обороны заточены на ракеты, летящие по баллистической траектории. Их полет рассчитывается: вычисляется место гипотетического удара вероятного противника, после чего там сосредотачиваются достаточные для отражения атаки силы. [С-BLOCK]
С гиперзвуковым оружием это не работает. Его скорость, в разы превосходящая отметку в пять тысяч километров в час, не оставляет времени на то, чтобы соответствующим образом отреагировать. Использование гиперзвукового оружия позволяет уничтожить ядерный щит любого противника в считанные минуты без угрозы возмездия.
Таким образом, накопленные некоторыми мировыми державами ядерные арсеналы становятся просто бесполезными. Неуязвимость и колоссальная скорость гиперзвукового оружия — вот что делает его опаснее ядерного. Кроме того, ни один, даже самый мощный, компьютер не способен вычислить постоянно меняющуюся траекторию гиперзвуковых ракет.
Исчезновение фактора сдерживания в таком случае резко повышает вероятность превентивной атаки. Может появиться соблазн использовать гиперзвук для нанесения быстрого и эффективного удара и обезоруживания противника с целью принудить его к выгодным для себя условиям.
Российские разработки
Слухи о создании Россией собственного сверхзвукового оружия ходили уже давно. В Минобороны этого не отрицали. Все точки над i расставил президент Владимир Путин. 1 марта 2018 года он выступил с традиционным посланием к Федеральному собранию. Помимо прочего, глава государства представил новейшие сверхзвуковые комплексы, которые уже совсем скоро должны стать основой обороны страны.
Так, президент прокомментировал видео, демонстрирующее гиперзвуковой комплекс «Аванград», способный совершать полеты в плотных слоях атмосферы. Его скорость — более 20 махов, или около 25 тысяч километров в час. Крылатый блок может маневрировать, отклоняться от заданной траектории на тысячу километров. Столь значительные амплитуды делают «Авангард» недосягаемым для любой ПРО.
Первыми носителями гиперзвукового комплекса станут ракеты SS-19 «Стилет». В дальнейшем, после принятия на вооружение новых тяжелых ракеты РС-28 «Сармат», «Авангард» будет устанавливаться на них.
А что есть у Штатов?
Американцы в свою очередь продолжают испытания гиперзвуковой крылатой ракеты X-51A Waverider. Правда, скорость ее значительно ниже, чем у «Авангарда», — не более 7,5 тысячи километров в час (около шести махов).
Пентагон планирует использовать ракету в рамках стратегии быстрого глобального удара, которая предполагает возможность атаковать любую цель на всем земном шаре в течение одного часа.
Основными целями в Вашингтоне называют Северную Корею и террористические группировки, которые могут захватить оружие массового поражения. Однако Россия и Китай полагают, что новейшая американская разработка может быть направлена и против них.
Русская семерка: последние новости
Чем интересен ударный истребитель J-16, ставший элитной машиной ВВС Китая Екатерина Зеленко: лётчица, которая совершила первый женский таран «Русский витязь» и другие первые русские самолеты
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост предложили уничтожить
Кого из российских звезд убил СПИД65
Климкин заявил о грядущей войне с Россией338
Заглохший в центре Киева танк «опозорил» Украину119
Названа дата восстания на Украине
Новости партнеров
Видео
00:41
«Кремль должен что-то сделать в наших интересах»
Политика Статьи
06:07
Германия отказалась слушать Путина
Ближний Восток В мире
02:37
«Убийственная правда»: вся Украина едет в Крым
Украина В мире
00:41
Голая блондинка привела к отставке
Общество Происшествия
01:57
Житель Тамбова устроил драку на танцполе в клубе
Криминал Происшествия
00:34
Что выращивают на своих дачах звёзды шоу-бизнеса
Шоу-бизнес Общество
05:26
Сброс новейшей ядерной бомбы сняли на видео
Армия Оружие
10:39
Минобороны подвело итог операции в Сирии
Армия Оружие
02:05
Порошенко шокировали украинские политики из-за Путина
В мире Украина
10:05
Грузия подала новый иск против России
Кавказ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение