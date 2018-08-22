Летчики на учениях «Мирная миссия» на Урале используют более 100 бомб и около тысячи ракет

"Экипажам предстоит совершить около 60 вылетов, на полигон будет сброшено более 100 авиационных бомб, общий вес которых составляет почти 30 тонн. Также объединенной авиагруппировкой будет выпущено около тысячи неуправляемых и более 20 управляемых ракет", — сказали в пресс-службе.

В округе отметили, что в ходе условной антитеррористической операции экипажи вертолетов Ми-8 обеспечат высадку десанта, эвакуацию раненых и доставку грузов, а Ми-24 нанесут удары по легкой бронетехнике условного противника. В то же время бомбардировщики Су-24 атакуют пункты управления и лагеря «боевиков», а штурмовики Су-25 «разгромят колонну техники», уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в учениях «Мирная миссия» от России примут участие 37 единиц авиатехники. От Народно-освободительной армии Китая на Урал перебросили 16 самолетов и вертолетов.