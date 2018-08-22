День Государственного флага Российской Федерации отпраздновали военнослужащие ЮВО в Армении

В Гюмрийском и Ереванском военных гарнизонах мероприятия начались с торжественного поднятия Государственного флага России под сопровождение оркестров соединений и исполнения Гимна Российской Федерации.

Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении приняли участие в торжественном праздновании Дня Государственного флага Российской Федерации.

В Гюмрийском и Ереванском военных гарнизонах мероприятия начались с торжественного поднятия Государственного флага России под сопровождение оркестров соединений и исполнения Гимна Российской Федерации.

«Сегодня вдали от нашего родного дома, в гостеприимной Армении мы отмечаем День Государственного флага Российской Федерации. В этот день мы чествуем нашу Родину, нашу Россию, чествуем страну с тысячелетней историей и уникальным населением, страну, соединившую на огромной земле множество народов, территорий и культур», — обратился к личному составу командир военной базы полковник Владимир Елканов.

В торжественном мероприятии приняли участие военнослужащие, представители дипломатического корпуса России в Армении, силовых структур, местных органов самоуправления, общественных российских организаций, соотечественники, ветераны и члены семей военнослужащих. Свои поздравления участникам праздника направил Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Республике Армения Сергей Копыркин.