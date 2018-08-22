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Фрегат «Сметливый» завершил выполнение задач в Средиземноморье
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Фрегат «Сметливый» завершил выполнение задач в Средиземноморье 

Российская Газета 40 минут назад
Фото: Российская Газета
Один из старейших кораблей Черноморского флота России фрегат «Сметливый» завершил выполнение задач в Средиземном море. Предполагается, что на рейд Севастополя сторожевой корабль встанет 26 августа.
"В дальней морской зоне с моряками проведен комплекс учений по ведению боя одиночно и в составе группировки с выполнением артиллерийских стрельб по надводным и воздушным целям. Также отработаны противолодочные задачи", — говорится в официальном сообщении Минобороны.
Отметим, что это не первый поход сторожевого корабля к берегам Сирии. Боевую службу в Средиземном море «Сметливый» начал нести с мая 1970 года. В октябре 1973 года корабль обеспечивал эвакуацию советских специалистов и их семей из Сирии и Египта во время войны Судного дня, а затем участвовал в разминировании акватории Суэцкого канала.
В декабре 2015 года турецкое рыболовецкое судно попыталось протаранить стоящий на якоре российский фрегат. Экипаж «Сметливого» неоднократно пытался выйти на связь с идущим на таран турецким судном, однако радиоконтакт так и не был установлен, также не последовало ответа на сигналы семафора и пуск сигнальных ракет. Когда до столкновения судов осталось 600 метров, российские моряки открыли предупредительный огонь из стрелкового оружия. После чего сейнер, не выходя на контакт с российским экипажем, резко изменил курс.
Справка «РГ»
Сторожевой корабль «Сметливый» спущен на воду 26 августа 1967 года. Водоизмещение: 4460 тонн. Скорость полного хода — 39 узлов. Дальность плавания — 4000 морских миль. Вооружение фрегата составляют: противокорабельные ракеты Х-35 «Уран», артиллерийская установка АК-726, ЗРК «Волна», 533-мм торпедный аппарат, два реактивных бомбомета РБУ-1000.
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